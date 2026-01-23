Roma si prepara a rendere omaggio a Valentino Garavani, celebrato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. L’evento funebre segna l’ultimo saluto a un maestro della moda, con atmosfere di sobrietà e rispetto, accompagnate dal bianco delle rose e dalla musica della Lacrimosa di Mozart. Un momento di commiato dedicato a una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale e sartoriale italiano.

Il funerale di Valentino Garavani: la Basilica di Santa Maria degli Angeli avvolta nel bianco per l’ultimo viaggio del Maestro. Il funerale di Valentino Garavani: la Basilica di Santa Maria degli Angeli avvolta nel bianco per l’ultimo viaggio del Maestro Roma si è fermata per salutare il suo Re. Dopo il fiume di diecimila persone che ha reso omaggio alla camera ardente, il feretro di Valentino Garavani ha varcato la soglia della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Un ingresso ieratico, accompagnato dalle note strazianti della Lacrimosa di Mozart, mentre un silenzio carico di rispetto avvolgeva piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - L’ultimo addio a Valentino: tra il bianco delle rose e la Lacrimosa di Mozart, Roma saluta il suo Re

Rose bianche e la musica di Mozart per l'ultimo saluto a ValentinoSi svolgono a Roma i funerali di Valentino, grande stilista e icona della moda italiana.

In fila per l’ultimo addio a Valentino, l’ultimo imperatore di Roma (e della moda). “Giancarlo e Valentino: Forever…”: una sola parola carica di un significato potenteIn piazza Mignanelli si è formata una lunga fila per l’ultimo saluto a Valentino, icona della moda e simbolo di eleganza.

