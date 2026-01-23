Vent'anni fa, gli Arctic Monkeys pubblicarono il loro album di debutto, segnando un punto di svolta nel panorama rock inglese. Grazie a Internet e al passaparola dei fan, il disco riscosse un successo inaspettato, aprendo una nuova strada per la diffusione della musica. Questa uscita ha consolidato la loro posizione come una delle band più influenti della scena contemporanea.

Vent'anni fa il disco di debutto degli Arctic Monkeys ottenne un successo enorme grazie a internet e al passaparola dei fan «Il disco è uscito da due giorni, ma questi ragazzi di Sheffield sono già considerati il più grande gruppo del Regno Unito dai tempi degli Oasis». Le parole con cui Pitchfork aprì la recensione di Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not riassumono bene l’ondata di entusiasmo che accompagnò la pubblicazione del primo album degli Arctic Monkeys, uscito il 23 gennaio di vent’anni fa. Dopo la sua uscita gli Arctic Monkeys furono frequentemente descritti come la nuova “next big thing”, un’espressione usata per chi sembra sul punto di sfondare e occupare classifiche e conversazioni, della musica britannica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’ultima “next big thing” del rock inglese

Leggi anche: Christmas Rock Firenze, il 21 dicembre un concerto benefico con i big del rock italiano

Leggi anche: Stranger thing 5 morti previste nell’ultima stagione della serie Netflix

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

STRANGER THINGS 5 VOL 2 IS NOW PLAYING

Argomenti discussi: Live Matt Pascale and The Stomps del 17/01/2026; Serie C | Juventus Next Gen-Ascoli | La partita; Cresce l’offerta di brand disponibili in esclusiva da Sephora in Europa; La Next Gen Modica sconfitta al tie-break nel derby contro Pozzallo.

Chi vuole davvero indossare l'AI?Apple e OpenAI al lavoro sull'AI indossabile, i flop di chi ci ha già provato dimostrano che serviranno vantaggi concreti per convincerci. msn.com

... Trump's next step ... ... Tra i volumi novità iper consigliati di / da Neopolis ! Storia completa. Ultima copia disponibile in fumetteria. - facebook.com facebook