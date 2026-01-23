Recentemente, è stato segnalato un episodio inquietante: un cane di grossa taglia è stato utilizzato per commettere una rapina, aggredendo due giovani e provocando anche ferite da arma da taglio. Questo comportamento mette in luce i rischi associati all’uso di animali per scopi criminali e solleva questioni sulla sicurezza pubblica e la tutela degli animali.

Per mettere a segno una rapina non hanno esitato ad aizzare un cane di grossa taglia contro due ragazzi, anche accoltellandone uno. La Polizia di Stato di Milano ha fermato di due egiziani di 29 e 30 anni, con precedenti, regolari, ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata, lesioni pluriaggravate, percosse, minacce e tentata estorsione. Domenica scorsa gli agenti sono intervenuti in via Padova per via di un gruppo di persone che litigava ed era stata segnalata anche un cane di grossa taglia. Si è scoperto che poco prima era stata messa a segno una rapina. Era stato sguinzagliato un cane pastore belga che aveva morso un marocchino di 23 anni e un egiziano di 19 al quale era stato rubato il telefono cellulare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ultima follia maranza: cane di grossa taglia usato per rapinare

Milano, mettono a segno aggressione e rapina “armati” di un cane di grossa taglia: due trentenni nella rete della poliziaDue uomini di 29 e 30 anni, entrambi con precedenti, sono stati fermati dalla Polizia di Milano nell’ambito di un’indagine sulla loro presunta responsabilità in una rapina aggravata e altri reati, avvenuti nel capoluogo lombardo.

Spaccia dai domiciliari, con sei cani di grossa taglia attorno alla casa: sequestrati oltre 3 kg di cocainaUn uomo agli arresti domiciliari è stato scoperto mentre spacciava droga dalla propria abitazione, circondato da sei cani di grossa taglia.

