L’ultima bolgia | Dante negli anni Venti sul palco del teatro Samonà

Domenica 25 gennaio il teatro popolare Samonà di Sciacca ospita “L’ultima bolgia”, nuova produzione della compagnia saccense TeatrOltre. Lo spettacolo, in scena alle ore 18,30, è scritto e diretto da Gianleo Licata e propone una rilettura originale della Divina Commedia, trasportata in un contesto storico diverso e sorprendente. L’ispirazione dantesca resta il riferimento di fondo, ma la narrazione si sviluppa negli anni Venti del Novecento creando un dialogo tra l’immaginario medievale e un’epoca segnata da profonde trasformazioni sociali e culturali. Ne nasce un racconto teatrale che utilizza simboli e suggestioni dell’Inferno per affrontare tematiche ancora attuali, restituite attraverso un linguaggio scenico contemporaneo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Autore: Francesca Ciaccio | Spettacolo.

Lo spettacolo "L' ultima bolgia" si avvicina e per permettere a tutti di prendere il biglietto senza incorrere in lunghe code il giorno dello spettacolo, vi offriamo due appuntamenti per prendere e ritirare i biglietti già prenotati! Vi aspettiamo nei locali del nostro spo facebook