Luis Henrique sonora bocciatura in Inter Pisa | Chivu lo cambia alla mezzora Il motivo

Luis Henrique è stato sostituito dopo appena trenta minuti nella partita tra Inter e Pisa, a causa di una prestazione considerata insoddisfacente. Chivu, allenatore dell'Inter, ha deciso di intervenire prontamente, entrando nel secondo tempo con la sostituzione di Dimarco. La scelta evidenzia le valutazioni tecniche sul rendimento del giocatore e la volontà di cambiare l’andamento della partita.

Inter News 24 Luis Henrique, Chivu e San Siro lo bocciano alla mezzora del primo tempo: il tecnico corre ai ripari e inserisce Dimarco. La situazione a San Siro si fa tesa e Cristian Chivu non vuole perdere tempo. Al 34? minuto, con l’Inter ancora sotto per 1-0 a causa dell’incredibile errore di Sommer che ha regalato il gol a Moreo, il tecnico nerazzurro ha deciso di intervenire drasticamente sulla fascia destra. La mossa tattica: fuori Luis Henrique. Nonostante la fiducia iniziale, la prova di Luis Henrique non ha convinto l’allenatore, che ha richiamato il brasiliano in panchina per inserire il titolarissimo Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique, sonora bocciatura in Inter Pisa: Chivu lo cambia alla mezzora. Il motivo Leggi anche: Luis Henrique Inter, in arrivo un’altra bocciatura nel derby: il motivo Leggi anche: Pagelle Pisa Inter, super voto per Lautaro: bocciatura pesante per Luis Henrique dalla Gazzetta Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Inter-Pisa, Chivu toglie Luis Henrique dopo 34 minuti: ecco il motivo della bocciatura pesantePartita in salita per l'Inter che perde due a zero a San Siro contro il Pisa: l'allenatore richiama il brasiliano e manda in campo Dimarco ... fcinter1908.it Inter, bocciatura definitiva: via subito per 20 milioniNiente da fare, l'Inter ha deciso di cederlo in caso di proposta importante: ecco tutti i dettagli dell'operazione ... calciomercato.it Chivu: “E’ un’Inter diversa rispetto all’inizio! Luis Henrique Bisogna che qualcuno…” https://www.fcinter1908.it/news/interviste/chivu-e-uninter-diversa-rispetto-allinizio/ - facebook.com facebook #Chivu: "Cresciuti rispetto a inizio stagione, manteniamo questa consistenza. Luis Henrique, un solo rimprovero" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.