Un uomo di 45 anni e una donna più giovane di 20 anni avevano iniziato una relazione che, dopo alcuni dissapori e momenti di gelosia, si è conclusa. A seguito della separazione, la donna ha ricevuto lettere anonime presso la sua abitazione, segnando un escalation nel loro rapporto. La vicenda si svolge a Siena e sono in corso indagini per chiarire le motivazioni e le responsabilità legate a questo comportamento.

Siena, 23 gennaio 2026 – “Burrascoso”. E ancora: “ Continue liti, gelosia ”. Poi, quando lei aveva interrotto la relazione sentimentale, le lettere anonime. La prima arrivata nell’abitazione in provincia di Grosseto della donna, le successive recapitate alla madre. Sebbene non ci fosse il nome e il cognome di chi le aveva scritte, era come se fossero firmate. ‘ Bella vigilessa dagli occhi di ghiaccio’, c’era scritto. Un ’ marchio ’ perché, come ha spiegato la giovane al giudice Fabio Frangini, “lui mi definiva così”. Usa il passato perché la loro relazione “burrascosa” è finita a carte bollate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lui 45 anni, lei 20 di meno. Prima l’amore, poi lo stalking: lettere anonime a casa

