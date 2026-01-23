L' Ue replica a Zelensky | Da noi 200 miliardi Meloni delusa e la Lega attacca ancora il presidente ucraino

L'intervento di Zelensky a Davos, in cui ha sottolineato il contributo dell'Ue di 200 miliardi di euro, ha suscitato reazioni diverse tra i leader europei. Mentre alcuni hanno espresso delusione e irritazione, altri hanno mantenuto un atteggiamento più riservato. La risposta dell'Unione europea evidenzia le tensioni e le divergenze di opinioni sulla gestione del sostegno all'Ucraina e sul ruolo dell'Europa in questa fase.

Una certa delusione e un pizzico di irritazione. La sferzata all'Europa diretta da Volodymyr Zelensky nel suo intervento a Davos ha raccolto pochi applausi nelle cancellerie europee. A Palazzo Berlaymont sono consapevoli che, in un alcuni frangenti, l'Ue avrebbe potuto fare di più, come ha sottolineato con veemenza il leader ucraino. Ma è anche vero che l'Unione ha 27 teste e, spesso, prendere decisioni non è né semplice né rapido. Ed è anche vero, come ha ricordato la Commissione, che finora per Kiev l'Ue ha fornito 200 miliardi. La delusione di Meloni e Tajani I sacrifici, insomma, non sono mancati.

