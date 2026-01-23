L' UE fa muro sul Board di Gaza ma Trump | ' Roma vuole entrarci' Il conflitto con l' art 11 della Costituzione

L’UE si oppone alla presenza del Board di Gaza, mentre Trump afferma che Roma sarebbe interessata a intervenire. Il dibattito, durato quasi cinque ore, si è svolto in un contesto riservato e senza l’uso di telefonini. Al centro delle discussioni, le relazioni tra l’Europa e gli Stati Uniti, con particolare attenzione alla nuova amministrazione americana di Donald Trump e alle implicazioni costituzionali in Italia, come l’articolo 11 della Costituzione.

Quasi cinque ore di dibattito senza telefonini e in formato ristretto. Sul tavolo, un menù fisso: le relazioni transatlantiche con la nuova, a dir poco imprevedibile, America di Donald Trump. E' stato un Consiglio europeo atipico, quello che ha avuto luogo a partire dalle 19 all'Europa Building. Una lunga cena di lavoro, alla fine della quale l'Ue ha ribadito tutta la sua distanza dal tycoon, senza ovviamente chiudergli le porte. Ma qualcosa si muove, tra le cancellerie europee. E, sul Board di Gaza, ad esempio, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, nelle sue conclusioni orali, ha rimarcato "i seri dubbi" suoi e di diversi leader. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Board of Peace, muro dell’Ue ma Trump smentisce Meloni: “Vuole entrarci”Il Board of Peace, un organismo in fase di formazione, ha suscitato interrogativi sulla posizione dell’Unione Europea, che appare esitante o riluttante a parteciparvi.

Perché l’Italia non firma il Board of Peace per Gaza: cosa dice l’articolo 11 della CostituzioneL’Italia non ha aderito al Board of Peace per Gaza, una decisione che solleva interrogativi sul rispetto dei principi costituzionali.

