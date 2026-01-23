Luce gas acqua e Tari più accessibili dal 2026 se hai questo Isee

Dal 1° gennaio 2026, i criteri per accedere ai bonus sociali su acqua, luce, gas e Tari subiranno modifiche. Con l’aumento della soglia Isee minima a 9.000 euro, più famiglie potranno beneficiare di tariffe più accessibili. Questi strumenti rappresentano un aiuto concreto per chi si trova in condizioni di difficoltà economica, garantendo un miglioramento della qualità della vita.

Dal 1° gennaio 2026 cambiano i paletti per accedere ai bonus sociali su acqua, luce, gas e rifiuti. Arera ha annunciato l’innalzamento della soglia Isee minima a 9.796 euro, aggiornando così il requisito che consente di ottenere automaticamente le agevolazioni in bolletta. La decisione rientra tra i primi interventi del nuovo Collegio dell’Autorità e riguarda famiglie che si trovano in uno stato di disagio economico, cioè quelle per cui i bonus sono pensati: uno sconto diretto e automatico sulle spese essenziali, senza passaggi aggiuntivi oltre alla presentazione dell’Isee. La nuova soglia e cosa resta invariato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bonus sociali: Arera alza a 9.796 euro la soglia Isee per acqua, luce, gas e rifiutiL’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha stabilito che la soglia ISEE per i bonus sociali su acqua, luce, gas e rifiuti è stata aumentata a 9.

