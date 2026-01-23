L’outfit di oggi di principessa Laurentien mescola dettagli animalier e orecchini oversize, mostrando la sua cifra stilistica originale e raffinata. La moglie del principe Costantino d’Olanda, spesso lontana dai riflettori, si distingue per la creatività e il gusto sobrio nei suoi look. Un esempio di eleganza discreta che combina semplicità e un tocco di personalità, lasciando sempre una piacevole impressione senza eccessi.

Impegnata socialmente su diversi fronti, la principessa, nel 2004, ha fondato la Reading & Writing Foundation per prevenire e ridurre l'analfabetismo. Scrittura e dialogo sono infatti tra le sue maggiori passioni, e non ci stupisce che proprio qualche giorno fa si sia recata presso la biblioteca OBA Reigersbos di Amsterdam per leggere alcune favole insieme ai più piccoli. Per l'occasione la principessa Laurentien ha sfoderato un look che racconta in tutto e per tutto la sua personalità dinamica, lontana dalle consuete e a volte rigorose logiche stilistiche royal. Protagonista dell'ensemble è sicuramente la candida accoppiata di gonna e maglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'outfit regale di oggi: la principessa Laurentien, tra guizzi animalier e orecchini oversize (che piacerebbero anche alla cognata, la regina Maxima)

