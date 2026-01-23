Lotta allo spaccio | i carabinieri arrestano un 19enne e un 30enne

I carabinieri di Genova intensificano i controlli nel centro storico per prevenire lo spaccio di droga e altri reati. Recentemente, sono stati arrestati un 19enne e un 30enne nell’ambito di queste attività. Le operazioni mirano a garantire maggiore sicurezza e a mantenere un ambiente pubblico più sicuro per i cittadini.

Proseguono i controlli dei carabinieri di Genova nel centro storico per contrastare lo spaccio di droga e altri reati.Nell'ambito di una delle ultime operazioni, i militari di Genova Centro hanno arrestato un 19enne senegalese. Dopo una serie di osservazioni e appostamenti nei caruggi, i.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Lotta allo spaccio di droga, ricompensa al merito civile per sei carabinieri Lotta ad armi e droga: i Carabinieri arrestano un 50enneI Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 50 anni nell’ambito delle operazioni di contrasto alla criminalità. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Lotta allo spaccio: arrestati dalla polizia due pusher. Uno verrà espulso; LOTTA ALLO SPACCIO DI DROGA: arresti della polizia anche a Corigliano-Rossano; Lotta allo spaccio nei boschi. Controlli dell’Arma nelle Cerbaie; Lotta allo spaccio nel Casertano, arrestato un minorenne per detenzione di sostanze stupefacenti. Lotta allo spaccio nei boschi. Controlli dell’Arma nelle CerbaieCOMPRENSORIO Un bivacco degli spacciatori smantellato in un bosco di Orentano, cinque esercizi pubblici (tra bar e circoli) controllati, così ... msn.com ROMA EST – Lotta allo spaccio, presi 9 pusher: 5 africani, due italiani e un romSono proseguiti anche nel fine settimana, i blitz antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dal dipartimento Criminalità grave e diffusa della Procura della Repubblica di ... tiburno.tv Lotta allo #spaccio nel #Casertano, arrestato un minorenne per detenzione di sostanze stupefacenti | https://shorturl.at/OO3Sl facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.