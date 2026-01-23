Lorenzo Malaraggia dal dolore al ginocchio alla morte in tre giorni | inchiesta su possibili ritardi o errori nelle cure

Da ilgiorno.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Malaraggia, 54 anni di San Colombano al Lambro, è deceduto a tre giorni dall’insorgenza di un dolore al ginocchio. Dopo un ricovero in ospedale a Lodi, la sua morte ha suscitato domande su eventuali ritardi o errori nelle cure ricevute. L’autopsia, svolta presso la Medicina legale di Pavia, sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità.

San Colombano al Lambro, 23 gennaio 2026 – È stata eseguita ieri mattina, alla Medicina legale di Pavia, l’autopsia sul corpo di Lorenzo Malaraggia, 54 anni, dipendente della Formec Biffi di San Rocco al Porto e residente a San Colombano al Lambro con la moglie Rosa Gabriella e il figlio di 10 anni morto domenica mattina in ospedale a Lodi. L’esame ha riscontrato la necessità di eseguire ulteriori approfondimenti istologici ed accertamenti. Dopo l’esecuzione dell’esame, le autorità stavano rilasciando il nulla osta per consentire ai parenti l’ultimo saluto. L’autopsia è stata conseguenza dell’inchiesta aperta ( fascicolo contro ignoti ) dalla Procura di Lodi, per verificare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lorenzo malaraggia dal dolore al ginocchio alla morte in tre giorni inchiesta su possibili ritardi o errori nelle cure

© Ilgiorno.it - Lorenzo Malaraggia, dal dolore al ginocchio alla morte in tre giorni: inchiesta su possibili ritardi o errori nelle cure

Dal dolore a un ginocchio alla morte atroce. Oggi l’autopsia su LorenzoLa comunità di San Colombano al Lambro piange la perdita di Lorenzo Malaraggia, 54 anni, deceduto domenica 18 gennaio.

Il dolore al ginocchio, i rimbalzi da un ospedale all’altro, la morte: la famiglia di Lorenzo Malaraggia chiede veritàLa famiglia di Lorenzo Malaraggia, deceduto a 54 anni dopo un percorso tra ospedali e dimissioni, chiede chiarezza sulla sua morte.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Va tre volte in ospedale per un dolore al ginocchio, poi muore per arresto cardiaco; Lodi, dimesso da due ospedali muore al pronto soccorso dopo ore: Lorenzo Malaraggia aveva 54 anni; Il dolore al ginocchio, i rimbalzi da un ospedale all’altro, la morte: la famiglia di Lorenzo Malaraggia chiede verità; Lorenzo Malaraggia, morto dopo essere stato dimesso da due ospedali per un dolore al ginocchio: domani l'autopsia.

lorenzo malaraggia dal doloreLorenzo Malaraggia, dal dolore al ginocchio alla morte in tre giorni: inchiesta su possibili ritardi o errori nelle cureIeri è stata effettuata l’autopsia, previsti nei prossimi giorni ulteriori esami istologici. Il 54enne, papà di un bimbo di 10 anni, è stato negli ospedali di Lodi e Piacenza ... ilgiorno.it

lorenzo malaraggia dal doloreHa un dolore al ginocchio e va tre volte in ospedale: dimesso, muore mentre aspetta al pronto soccorsoUn forte dolore al ginocchio lo tormentava da alcuni giorni. Per questo è andato tre volte al pronto soccorso, in due ospedali diversi, ed è stato dimesso. Poi è morto all'improvviso. La Procura della ... today.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.