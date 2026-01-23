Lorenzo Malaraggia, 54 anni di San Colombano al Lambro, è deceduto a tre giorni dall’insorgenza di un dolore al ginocchio. Dopo un ricovero in ospedale a Lodi, la sua morte ha suscitato domande su eventuali ritardi o errori nelle cure ricevute. L’autopsia, svolta presso la Medicina legale di Pavia, sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità.

San Colombano al Lambro, 23 gennaio 2026 – È stata eseguita ieri mattina, alla Medicina legale di Pavia, l’autopsia sul corpo di Lorenzo Malaraggia, 54 anni, dipendente della Formec Biffi di San Rocco al Porto e residente a San Colombano al Lambro con la moglie Rosa Gabriella e il figlio di 10 anni morto domenica mattina in ospedale a Lodi. L’esame ha riscontrato la necessità di eseguire ulteriori approfondimenti istologici ed accertamenti. Dopo l’esecuzione dell’esame, le autorità stavano rilasciando il nulla osta per consentire ai parenti l’ultimo saluto. L’autopsia è stata conseguenza dell’inchiesta aperta ( fascicolo contro ignoti ) dalla Procura di Lodi, per verificare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lorenzo Malaraggia, dal dolore al ginocchio alla morte in tre giorni: inchiesta su possibili ritardi o errori nelle cure

