L’omocisteina alta può aumentare il rischio di aborto?

L’omocisteina alta può essere un fattore di rischio per alcune complicanze, tra cui gli aborti ricorrenti. Per approfondire questa possibilità, i medici spesso suggeriscono test per le mutazioni MTHFR e il dosaggio dell’omocisteina. Questi esami aiutano a individuare eventuali cause sottostanti e a pianificare interventi mirati. È importante consultare un professionista per valutare correttamente la propria situazione e ricevere consigli adeguati.

Salve, ho una storia di aborti ricorrenti e mi hanno proposto test per le mutazioni MTHFR e dosaggio dell’omocisteina. Questi test sono utili? E avere l’omocisteina alta può davvero aumentare il rischio di aborto? Grazie per la risposta. Buongiorno signora, le mutazioni MTHFR non sono considerate una causa dimostrata di aborto. Utile invece l’omocisteina che, se elevata, può essere corretta con folati attivi e vitamine del gruppo B. Se normale, non richiede alcun trattamento. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

