L’omocisteina alta può aumentare il rischio di aborto?

Una donna con una storia di aborti ricorrenti si è rivolta a un medico per capire se i suoi problemi sono legati all’omocisteina alta. Le hanno consigliato di fare un test per le mutazioni MTHFR e controllare i livelli di questa sostanza nel sangue. La donna si chiede se l’omocisteina elevata possa davvero aumentare il rischio di aborto e cosa si possa fare per ridurre questa eventuale minaccia.

Salve, ho una storia di aborti ricorrenti e mi hanno proposto test per le mutazioni MTHFR e dosaggio dell'omocisteina. Questi test sono utili? E avere l'omocisteina alta può davvero aumentare il rischio di aborto? Grazie per la risposta. Buongiorno signora, le mutazioni MTHFR non sono considerate una causa dimostrata di aborto. Utile invece l'omocisteina che, se elevata, può essere corretta con folati attivi e vitamine del gruppo B. Se normale, non richiede alcun trattamento.

