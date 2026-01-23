L’omocisteina alta può aumentare il rischio di aborto?

In Italia, molte donne con aborti ricorrenti si sottopongono a controlli per l’omocisteina e le mutazioni MTHFR. Una di loro, che ha avuto diversi aborti, racconta di aver deciso di fare il test dopo averne parlato con il medico. Ora aspetta i risultati, chiedendosi se alti livelli di omocisteina possano davvero aumentare il rischio di perdere una gravidanza.

Salve, ho una storia di aborti ricorrenti e mi hanno proposto test per le mutazioni MTHFR e dosaggio dell’omocisteina. Questi test sono utili? E avere l’omocisteina alta può davvero aumentare il rischio di aborto? Grazie per la risposta. Buongiorno signora, le mutazioni MTHFR non sono considerate una causa dimostrata di aborto. Utile invece l’omocisteina che, se elevata, può essere corretta con folati attivi e vitamine del gruppo B. Se normale, non richiede alcun trattamento. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

