L’omocisteina alta può aumentare il rischio di aborto?

Questa settimana si torna a parlare di salute femminile e di rischi legati ai livelli di omocisteina. Una donna con una storia di aborti ripetuti si è rivolta a un medico, che le ha consigliato di fare alcuni test. Tra questi, il dosaggio dell’omocisteina e le mutazioni MTHFR. La domanda che si fa spesso chi ha vissuto questa situazione è se i livelli elevati di omocisteina possano aumentare le possibilità di perdere una gravidanza. La risposta, ancora in fase di approfondimento, suscita attenzione tra chi cerca di capire meglio i fattori che influ

Salve, ho una storia di aborti ricorrenti e mi hanno proposto test per le mutazioni MTHFR e dosaggio dell’omocisteina. Questi test sono utili? E avere l’omocisteina alta può davvero aumentare il rischio di aborto? Grazie per la risposta. Buongiorno signora, le mutazioni MTHFR non sono considerate una causa dimostrata di aborto. Utile invece l’omocisteina che, se elevata, può essere corretta con folati attivi e vitamine del gruppo B. Se normale, non richiede alcun trattamento. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “L’omocisteina alta può aumentare il rischio di aborto?” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Omocisteina Alta Argomenti discussi: L’omocisteina alta può aumentare il rischio di aborto?; L’omocisteina alta può aumentare il rischio di aborto?. Omocisteina Alta: un nemico silenzioso dell'intestino L’omocisteina è un amminoacido presente nel nostro corpo che, a livelli elevati, può avere effetti negativi sulla salute, incluso il sistema cardiovascolare e il cervello. Ma sapevi che l’ #omocisteina alta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.