L’omocisteina alta può rappresentare un fattore di rischio in caso di aborti ricorrenti. La valutazione dei livelli di omocisteina e delle mutazioni genetiche come MTHFR può aiutare a comprendere meglio le cause di questa condizione e a pianificare eventuali interventi. È importante consultare un medico specialista per un’analisi accurata e un percorso personalizzato.

Salve, ho una storia di aborti ricorrenti e mi hanno proposto test per le mutazioni MTHFR e dosaggio dell’omocisteina. Questi test sono utili? E avere l’omocisteina alta può davvero aumentare il rischio di aborto? Grazie per la risposta. Buongiorno signora, le mutazioni MTHFR non sono considerate una causa dimostrata di aborto. Utile invece l’omocisteina che, se elevata, può essere corretta con folati attivi e vitamine del gruppo B. Se normale, non richiede alcun trattamento. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “L’omocisteina alta può aumentare il rischio di aborto?”

Approfondimenti su Mutazioni MTHFR

Uno studio internazionale pubblicato su Thorax evidenzia come i problemi respiratori nei bambini possano essere più frequenti se la madre soffre di disturbi alimentari.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Omocisteina Alta: un nemico silenzioso dell'intestino L’omocisteina è un amminoacido presente nel nostro corpo che, a livelli elevati, può avere effetti negativi sulla salute, incluso il sistema cardiovascolare e il cervello. Ma sapevi che l’ #omocisteina alta - facebook.com facebook