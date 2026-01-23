Lombardia un 2026 di debole crescita economica | pil +0,7% investimenti +0,7% consumi +0,7% a milano e provincia negli ultimi 5 anni export +23% imprese artigiane -2,6%

Le previsioni per il 2026 indicano una crescita economica moderata in Lombardia, con un PIL, investimenti e consumi aumentati dello 0,7%. A livello territoriale, Milano e provincia registrano un export in crescita del 23% negli ultimi cinque anni, mentre le imprese artigiane sono diminuite del 2,6%. La regione mantiene un andamento di crescita lenta e stabile, segnato da segnali di progresso contenuto.

Le previsioni del 2026 per l’economia lombarda raccontano di una regione che continua il proprio percorso di crescita, debole e con poco ritmo. Le tensioni internazionali e l’incertezza geopolitica continuano a pesare inevitabilmente sullo scenario economico nazionale e regionale, tanto che per.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Negli ultimi 5 anni l’export lecchese è cresciuto del 29,2%. Ma le imprese artigiane segnano un -7,9%Negli ultimi cinque anni, l’export della provincia di Lecco è aumentato del 29,2%, mentre le imprese artigiane registrano una diminuzione del 7,9%.

Lombardia, un 2026 in frenata: “Pil e consumi salgono a rilento”Nel 2026, l’economia lombarda registra una crescita moderata, con un incremento previsto dello 0,7% del Pil.

Argomenti discussi: Lombardia. Arrivano gli indirizzi di programmazione 2026. Dalle liste d'attesa alle Case della Comunità ecco la delibera; Polizia locale, da Regione altri 1,8 milioni per il bando 2026; Economia, dai dati di CNA Lombardia, il 2026 sarà un anno di crescita debole. A Cremona calano le imprese ed è crisi nera dell'artigianato. Bene export e turismo, consumi interni al palo; Carnevale in Lombardia 2026: feste ed eventi!.

Lombardia, probabile un 2026 di debole crescita economica. Proiezioni: PIL +0,7%, Investimenti +0,7%, Consumi +0,7%CNA Lombardia: Numeri timidi, serve consolidare libertà di impresa e stimoli fiscali. In più il costo della vita è sempre più alto, dal 2021 a oggi +22% per alimenti e bevande e +38% per il segmento ... giornaledellepmi.it

Lombardia, la catena top dei super da 1,54 miliardi di euro compie 40 anni: per gli 870mila clienti un 2026 di promozioniScopri i successi di Iperal per il suo 40° anniversario: nuove aperture a Monza e Pasturo, innovazione digitale con IA e l'impegno per l'occupazione femminile. comozero.it

