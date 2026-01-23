Lombardia denuncia choc consigliera Treviglio | Bambino escluso da post scuola perché ha patologia

Una denuncia riguarda una famiglia di Treviglio, in Lombardia, che avrebbe ricevuto un messaggio discriminatorio riguardante l'accesso al post scuola. Secondo quanto riportato, la consigliera avrebbe comunicato che un bambino con una patologia non poteva partecipare alle attività extrascolastiche. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei diritti dei minori e sull'inclusione scolastica nel territorio.

(Adnkronos) – “Suo figlio ha una patologia? Allora non può accedere al post scuola”. È quanto sarebbe stato comunicato a una famiglia del Comune di Treviglio. A denunciare l’episodio all’AdnKronos è Matilde Tura, consigliera comunale di Treviglio in quota Pd, che racconta il proprio sconcerto di fronte a una decisione che definisce “inaccettabile e discriminatoria”. “All’inizio pensavo si trattasse di un malinteso, qualcosa che si potesse chiarire facilmente”, spiega. “Poi ho letto io stessa quelle parole. Da madre e da medico ho sentito una stretta alla gola, una fitta difficile da descrivere”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Treviglio, bambino di tre anni escluso dal post scuola. Tura: “Più che un servizio uno strumento di discriminazione”A Treviglio, un bambino di tre anni è stato escluso dal post scuola a causa di una patologia che richiede l’assunzione di un farmaco salvavita.

