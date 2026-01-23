L’Olimpia crolla nel finale La volata va allo Zalgiris

L’Olimpia perde nel finale contro lo Zalgiris Kaunas al PalaLido. La partita, decisiva per la classifica, si conclude con la vittoria degli ospiti, che si impongono negli ultimi istanti. La sfida si è rivelata equilibrata, ma alla fine lo Zalgiris ha saputo sfruttare le occasioni decisive, lasciando l’Olimpia con rammarico. Un risultato che influisce sulla corsa ai playoff e sulla continuità della squadra in questa fase della stagione.

Ancora una volta l'Olimpia non regge l'impatto con una partita sulla carta decisiva e così lo Zalgiris Kaunas si prende lo scalpo del PalaLido, teatro di antiche battaglie e per un terzo colorato di verde in questa serata. Finisce 82-86 per i lituani e adesso per i biancorossi, a tre vittorie di distanza dai play-in, la seconda fase sembra una chimera. Fatale un crollo nell'ultimo periodo, esattamente come sette giorni fa contro la Stella Rossa. Questa volta Milano si pianta sul +6 del 34', segnando 4 punti in 5 minuti, mentre lo Zalgiris banchetta con un break di 4-16 che mette la parola fine.

