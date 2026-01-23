Locatelli si distingue come uno dei giocatori più sottovalutati in Italia. Con il suo ruolo di capitano, si distingue per la costante presenza e affidabilità in campo. La sua capacità di leggere il gioco, lavorare con attenzione e offrire supporto alla squadra lo rendono un elemento fondamentale, anche se spesso non riceve l’attenzione che meriterebbe. Un professionista che, con impegno e dedizione, contribuisce al successo collettivo.

Alla duecentoundicesima partita con la maglia della Juventus, quando mancano pochi minuti alla fine ma il nemico è vinto, è battuto, come in quell’eterna canzone di De Gregori davvero cambia la scena - e il silenzio terribile e vuoto della guerra si trasforma nell’animata attesa della festa più gioiosa, il Natale. Gli aghi di pino diventano sugo. Il generale (anzi, il capitano) esce dal campo ed è più che reduce: è in trionfo, e per lui “venne l’ovazione”. Ci pensa, Manuel Locatelli, qualche minuto più tardi, davanti al plotone dei giornalisti: “Ho avuto momenti difficili in questi anni ma ci metto sempre il cuore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Locatelli è il giocatore più sottovalutato d'Italia

Leggi anche: Chi è il giocatore più sottovalutato della A? Sei candidati, cominciando da Saelemaekers

Bergomi sulla Juventus: «Zhegrova non può giocare titolare. E quel giocatore bianconero è sottovalutato»L'ex calciatore e commentatore Bergomi ha espresso alcune considerazioni sulla Juventus, evidenziando che Zhegrova non dovrebbe essere titolare e sottolineando il valore di un altro giocatore bianconero, spesso sottovalutato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Spalletti e l'elogio a Locatelli: Dopo Modric è lui il migliore sotto un aspetto. E poi parla del mercato; Manuel Locatelli per quello che è; Juventus, le ultime su Yildiz, David, Bremer e Locatelli verso il Cagliari; Juventus, Spalletti: Locatelli è in crescita continua, Adzic non si tocca. Yildiz? Oggi è andato forte.

L’Oscar di Sportweek a Locatelli: è il giocatore più preciso della Serie A nel 2025. Nessuno come lui nei passaggiManuel Locatelli conquista l’ideale riconoscimento di Sportweek come giocatore con il maggior numero di passaggi riusciti in Serie A nell’anno solare 2025. Un primato statistico ... tuttojuve.com

Juventus, ora Locatelli ha conquistato Spalletti e tifosi: l’omaggio dello Stadium apre un nuovo capitoloLocatelli, tra i migliori in campo contro il Benfica, ha ricevuto la standing ovation dello Stadium all’uscita dal campo: il rapporto con Spalletti e il mondo Juventus è cambiato ... sport.virgilio.it

Locatelli è il giocatore con più passaggi riusciti in questa #SerieAEnilive x.com

Spalletti dimentica Lobotka: "Ci sono dei dati che parlano per Locatelli perché dopo Modric è il giocatore che fa più passaggi chiave in Serie A. Dal mio punto di vista ci sono quelli più addetti a creare occasioni e altri più adatti ad equilibrare la squadra. Lui per facebook