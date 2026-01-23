Lo storico Ilan Pappé a TPI | Il destino di Israele è segnato

Lo storico Ilan Pappé sostiene che il destino di Israele sia segnato e prevede un cambiamento globale simile a quello avvenuto con l’apartheid in Sudafrica. In un’intervista a TPI, Pappé riflette sulle dinamiche politiche e sociali che potrebbero portare a una svolta nel sostegno internazionale allo Stato israeliano, evidenziando le sfide e le tensioni attuali.

Ilan Pappé ne è convinto: per Israele è cominciato l’inizio della fine. «Non so esattamente come ma verrà il momento in cui anche i governi del resto del mondo diranno che ne hanno abbastanza, come è successo con l’apartheid in Sudafrica», predice lo storico israeliano a TPI. Questa «decolonizzazione» dello Stato ebraico, come la definisce Pappé nel suo nuovo libro “La fine di Israele” (Fazi, 2025), non avrà nemmeno bisogno di una guerra ma di un «processo lungo, e purtroppo doloroso», che però è già iniziato. L’analisi dello storico israeliano parte dalla frattura, mai saldata nemmeno dopo il trauma del 7 ottobre e i massacri a Gaza, tra due entità sioniste diverse: lo «Stato di Giudea» e lo «Stato di Israele». 🔗 Leggi su Tpi.it

