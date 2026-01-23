Il Tar ha dichiarato illegittima la precettazione dello sciopero generale, confermando una decisione negativa già presa in precedenza per lo sciopero del 13 dicembre 2024. La sentenza rappresenta un ulteriore pronunciamento giudiziario contro le misure di precettazione adottate dal governo, sottolineando l’importanza del rispetto delle procedure democratiche e dei diritti dei lavoratori.

Un’altra bocciatura dai giudici. Ancora una volta, come già successo per lo sciopero del 13 dicembre 2024, per aver precettato uno sciopero. In questo caso il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di Cgil e Uil e ha definito illegittimo il provvedimento con il quale il ministero dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha imposto la precettazione, riducendo da otto a quattro lo sciopero nazionale del 17 novembre 2023. Provvedimento che per i giudici “non appare congruamente motivato ed è stato adottato, nella specie, in carenza del fondamentale presupposto che soltanto lo può giustificare”, ovvero “senza la previa segnalazione” della commissione di Garanzia degli scioperi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Lo schiaffo del Tar a Salvini: illegittima la precettazione dello sciopero generale

"La precettazione dello sciopero era illegittima". Il Tar sentenzia e Landini affonda: "Salvini sconfessato"Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittima la precettazione che aveva ridotto da otto a quattro ore lo sciopero del 17 novembre 2023, proclamato da Cgil e Uil.

Tar sempre più anti-governo: "Illegittima la precettazione dello sciopero del novembre 2023"Il Tar del Lazio ha recentemente dichiarato illegittima la precettazione dello sciopero previsto per novembre 2023, aggiungendosi a un quadro di decisioni giudiziarie contrarie alle misure del governo Meloni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lo schiaffo del Tar a Salvini: illegittima la precettazione dello sciopero generale; Si stacca un masso al Passetto. Il Comune ordina a una palazzina la messa in sicurezza, il Tar dice no; Sanità, FI: Dopo la bocciatura della Consulta arriva quella del Tar. Doppio schiaffo alla Giunta Todde; Sanità, nuovo schiaffo alla Todde: ora basta propaganda, è tempo della serietà.

Trama del film Lo schiaffoLa storia ruota intorno a una famiglia all'apparenza ordinaria, Julia, Tobias e la figlia Marielle, una ragazzina in età pre-adolescenziale. La loro routine quotidiana va all'aria quando Marielle, in ... movieplayer.it

Lo schiaffo: la recensione del film di Frédéric HambalekQuasi certamente ispirato da Ciò che sapeva Maisie di Henry James, (dove il romanziere adottava il punto di vista di una figlia unica per portare allo scoperto le miserie dei genitori divorziati), Lo ... iodonna.it

SALVINI INSISTE SU APPALTO ILLEGALE. COSTI SALITI DA 4 a 13,5 miliardi. Uno schiaffo a cittadini e imprenditori che rispettano le leggi!!! Secondo i giudici, il progetto del Ponte di vent’anni fa, riportato in vita dal governo Meloni, avrebbe dovuto essere me - facebook.com facebook