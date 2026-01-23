Lo dimettono dall’ospedale ma non ha una casa | il Comune gli paga l’albergo per oltre 2 mesi

Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Luca, un uomo di circa 50 anni, si trova senza una casa. Il Comune di Limbiate ha deciso di coprirne le spese per oltre due mesi, fornendogli un alloggio temporaneo in un albergo. Questa misura evidenzia la sfida di molte persone senza dimora e l’impegno delle istituzioni per garantire un supporto di emergenza a chi si trova in difficoltà.

Luca (nome di fantasia per questioni di privacy) è un italiano di circa 50 anni a cui la fortuna ha smesso di sorridere: da molti anni vive ai margini della società a Limbiate, senza un tetto sotto al quale ripararsi. A complicare ulteriormente la sua quotidianità, oltre al freddo pungente di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

