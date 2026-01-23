Lmdv Capital acquisirà la maggioranza di Editoriale Nazionale

Lmdv Capital, la società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha presentato un’offerta vincolante per acquisire la maggioranza di Editoriale Nazionale. Questa operazione riguarda la società editrice che pubblica quotidiani come Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Qn. La proposta mira a rafforzare la posizione aziendale nel settore dell’informazione, mantenendo la continuità delle attività e delle testate coinvolte.

Il consiglio di amministrazione di Monrif, attuale azionista di controllo del gruppo editoriale, ha approvato l'avvio della formalizzazione dell'operazione. I dettagli economici non sono stati comunicati e non è stata indicata la percentuale esatta che verrà acquisita. Secondo Il Sole 24 Ore, però, la partecipazione dovrebbe essere intorno all' 80 per cento, un livello che consentirebbe a Del Vecchio di assumere il controllo di Editoriale Nazionale.

