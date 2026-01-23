Livorno operaio muore sotto una gru

A Livorno, nel quartiere Shanghai, un operaio edile ha perso la vita mentre stava scaricando delle tegole da un camion. L’incidente, avvenuto intorno alle 12.30, ha causato la morte dell’uomo, rimasto schiacciato sotto un macchinario. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

12.30 Un operaio edile è morto a Livorno, nel quartiere Shanghai, schiacciato da un macchinario mentre scaricava delle tegole da un camion. La benna della gru del camion si è staccata e lo ha schiacciato a terra. L'uomo è morto poco dopo, malgrado i subito chiamati dai compagni di lavoro L'uomo morto aveva 50 anni ed era originario del Pisano. Il decesso per politraumi da schiacciamento. Sotto sequestro il piazzale dove è avvenuto l'incidente e la gru che lo ha causato.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Operaio muore schiacciato da una gru a LivornoNella mattinata di oggi a Livorno si è verificato un grave incidente sul lavoro presso un’azienda di via Piombanti, nel quartiere Shangai.

Incidenti sul lavoro, a Livorno un operaio muore schiacciato da una gruUn incidente mortale si è verificato questa mattina a Livorno, dove un operaio ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una gru sul luogo di lavoro.

