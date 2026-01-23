Segui la diretta della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, terminata con il punteggio di 93-102. Nonostante gli sforzi delle V-nere, la squadra serba ha mostrato una prestazione superiore, con un ottimo rendimento da oltre l’arco. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 I serbi chiudono con il 47% da tre, contro il 35% della Virtus. Da due le percentuali delle due squadre si equivalgono con il 63%. I biancorossi però hanno mostrato più continuità in tutta la partita, trovando il break decisivo nel terzo quarto grazie a difese e triple. Un leggero calo nell’ultimo quarto quando la partita era già indirizzata. 93-102 FINISCE QUI! La Virtus ha provato a rimanere in scia della Stella Rossa, per poi giocare punto a punto nel finale. I serbi però confermano il loro straordinario momento e vincono grazie ad una prestazione clamorosa al tiro! 93-102 Morgan penetra, assorbe il contatto e trova i due punti con l’appoggio al tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 93-102, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere ci provano, ma la prestazione dei serbi è mostruosa

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 78-91, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere non mollano, ma i serbi martellano col tiro da treSegui la diretta della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, terminata con il punteggio di 78-91.

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 52-57, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: V-nere in scia nonostante una gran serata dei serbi!Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, terminata con il punteggio di 52-57.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

LIVE : Virtus Bologna vs Olympiacos | EuroLeague Basketball Live Scoreboard

Argomenti discussi: LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: è già l’ultima spiaggia per la post-season?; Virtus e Olimpia affrontano Dubai e Stella Rossa: dove vedere le partite in tv e streaming; Virtus Bologna-Stella Rossa: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV; Eurolega, 22°Round LIVE! Niang da urlo: Bologna sbanca Dubai. Milano dura tre quarti, poi viene ribaltata dalla Stella Rossa.

Virtus Bologna vs Stella Rossa: diretta (80-94 con 5:16 da giocare, 4Q)VIRTUS VS STELLA ROSSA: DIRETTA 4Q Live - Crollo verticale della Virtus Bologna: Ojleye e Moneke fanno 68-86, timeout con 8:49 da giocare. Ci vuole ora una fiammata Virtus per rientrare, ... pianetabasket.com

Virtus Bologna vs Stella Rossa: diretta (50-53 con 1:20, 2Q)VIRTUS VS STELLA ROSSA: DIRETTA 2Q Live - Un paio di errori a inizio secondo periodo, dopo un primo minuto senza canestri in transizione Butler spara la bomba del +8. Morgan in ... pianetabasket.com

VIRTUS IN CAMPO Ufficiali i 12 di Ivanovic: c'è Vildoza Live: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-vs-stella-rossa-diretta-rientra-vildoza-352623 - facebook.com facebook

#GameDay 24ª Giornata EuroLega Virtus Bologna-Stella Rossa Belgrado Virtus Arena 20:30 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno x.com