Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, con aggiornamenti sul punteggio e le principali azioni. Dopo tre quarti, il risultato è di 68-82 a favore della squadra serba, che mantiene un vantaggio consistente. Restate con noi per gli ultimi minuti di gioco e tutte le ultime novità sulla sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-84 Due su due di Ojeleye dalla lunetta. COMINCIA IL TERZO QUARTO 68-82 Finisce così il terzo quarto! La Virtus è calata in fase d’attacco, ma di fronte ad una Stella Rossa così è difficile anche solo sognare di vincere. Questa frazione si è chiusa con un parziale di 25-16 per gli ospiti. 68-82 Due su due di Butler dalla lunetta. 68-80 Bel taglio di Akele che, servito da Morgan, mette due punti in appoggio. 66-80 Morgan ancora a cronometro fermo fa due su due. 64-80 Moneke con la schiacciatona bimane! Butler in transizione serve lo statunitense che fa vedere tutta la sua esplosività! 64-78 Tripla da lontanissimo di Butler! Si crea un po’ di spazio col blocco e trova il canestro da ben oltre l’arco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 68-82, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: massimo vantaggio serbo a dieci minuti dalla fine

