Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, terminata con il punteggio di 52-57. Nonostante una buona serata dei serbi, le V-nere rimangono in scia, offrendo un match intenso e ricco di azioni offensive. Aggiorna la diretta per tutti gli sviluppi e le emozioni di questa sfida del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-57 Finisce così il primo tempo! Una partita dall’intensità offensiva molto rara e con percentuali altissime per entrambi le squadre dal campo! 52-57 Recupera palla Dobric che poi serve McIntyre che sotto canestro non può sbagliare. 52-55 Floater perfetto dell’ex Dobric 52-53 Bell’azione della Virtus che si conclude con l’appoggio di Niang dopo un assist perfetto di Diouf! 50-53 Nwora penetra e trova i due punti con l’appoggio mancino al tabellone. 50-51 Niang! Ancora il rimbalzo e poi la schiacciata! 48-51 Comincia a mettere le triple anche MacIntyre, serata senza senso al tiro per i serbi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 52-57, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: V-nere in scia nonostante una gran serata dei serbi!

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere cercano una vittoria per continuare a sognare i play offBenvenuti alla diretta testuale di Virtus Bologna-Stella Rossa, partita valida per il ventiquattresimo turno della regular season di Eurolega 2026.

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere cercano una vittoria per continuare a sognare i play inSegui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Eurolega, Virtus Bologna-Panathinaikos 92-75: gli highlights

Argomenti discussi: LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: è già l’ultima spiaggia per la post-season?; Virtus e Olimpia affrontano Dubai e Stella Rossa: dove vedere le partite in tv e streaming; Virtus Bologna-Stella Rossa: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV; Eurolega, 22°Round LIVE! Niang da urlo: Bologna sbanca Dubai. Milano dura tre quarti, poi viene ribaltata dalla Stella Rossa.

Virtus Bologna vs Stella Rossa: diretta (50-53 con 1:20, 2Q)VIRTUS VS STELLA ROSSA: DIRETTA 2Q Live - Un paio di errori a inizio secondo periodo, dopo un primo minuto senza canestri in transizione Butler spara la bomba del +8. Morgan in ... pianetabasket.com

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere cercano una vittoria per continuare a sognare i play inCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-13 Due su due ai tiri liberi di Metiejunas. 7-11 Strapotere fisico di Metiejunas che sotto canestro si fa ... oasport.it

VIRTUS IN CAMPO Ufficiali i 12 di Ivanovic: c'è Vildoza Live: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-vs-stella-rossa-diretta-rientra-vildoza-352623 - facebook.com facebook

#GameDay 24ª Giornata EuroLega Virtus Bologna-Stella Rossa Belgrado Virtus Arena 20:30 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno x.com