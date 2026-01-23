Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, aggiornamenti live dal primo quarto con un punteggio intenso. La sfida si svolge con continui scambi di canestri e ottime performance di entrambe le squadre. Clicca per i dettagli e le ultime novità sul punteggio e le azioni più significative di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-44 Incontenibili i serbi! Non sbagliano una tripla stasera! 32-41 Ancora Diuof con il tiro da sotto canestro! 30-41 Troppo spazio per Moneke che non perdona e mette la tripla! 30-38 Diouf prende il rimbalzo offensivo e trova il canestro. 28-38 Bimane di Ojeleye! Dos Santos scatenato! Penetra e scarica sul centro ex Virtus! 28-36 Edwards! Marcato alla perfezione da Ojeleye, la guardia alza la parabola e ne mette due dalla media. 26-36 Doppia cifra di vantaggio per la Stella Rossa! Ancora Butler che stavola penetra e trova i due punti con un appoggio al tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 26-31, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: primo quarto dal punteggio altissimo!

