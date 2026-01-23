LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA | sei italiani strappano il pass per i quarti

Segui in tempo reale la competizione di snowboard PGS Simonhöhe 2026. Aggiorna la diretta per gli ultimi risultati e i pass per i quarti di finale. Al momento, Ledecka si impone su Coratti, mentre un errore ha coinvolto un’atleta italiana all’inizio della gara. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sulla gara di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:32 Ledecka si afferma su Coratti! Errore per l’italiana a inizio gara. Comunque bella prova della portacolori del bel paese che cede con un distacco di 0.61. 13:30 Miki va in semifinale ma ha sofferto fino alla fine! Sembrava in controllo fino a metà gara ma Krol-Walas accende il turbo alla fine, pur non bastando. Il distacco è solo di 0.07. Quarti Femminili 13:28 Passa Fischnaller che era sotto a inizio tracciato! Bella prova di resilienza del veterano che affrontava lo sloveno Marguc. Il vantaggio è di 0.20. 13:26 Il coreano Kim va ai quarti opposto a Baumeister. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: sei italiani strappano il pass per i quarti LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: Caffont subito fuori. Coratti e Dalmasso ai quartiSegui in tempo reale la gara di snowboard PGS Simonhöhe 2026. Leggi anche: LIVE Snowboard, PSL Davos 2025 in DIRETTA: sono cinque gli azzurri che strappano il pass ai quarti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: azzurri per riprendere la marcia; A che ora lo snowboard, PGS Simonhöhe 2026: programma, tv, streaming; Snowboard, il padrone di casa Tervel Zamprov vince il PGS di Bansko. Azzurri lontano dal podio; LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA | azzurri per riprendere la marcia. LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: azzurri per riprendere la marciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa austriaca di Simonhöhe ... oasport.it Snowboard, otto azzurri alle fasi finali del PGS di SimonhöheAd una settimana dalla tappa bulgara di Bansko, i protagonisti della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 sono oggi nuovamente tornati in pista per ... oasport.it Ciao raga, chiedo scusa se è OT, ma ho questa giacca Kappa 6cento che è stata usata da un maestro di snowboard, infatti sulla spalla c’è la cucitura maestri di sci italiani. Sapete dirmi qualcosa a riguardo Anno, valore, curiosità ecc. Grazie in anticipo! facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.