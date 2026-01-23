LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA | Ledecka e Dekker in big final Eterno Fischnaller che si afferma su March

Segui in tempo reale le qualificazioni e le finali di Snowboard a PGS Simonhöhe 2026. Aggiornamenti costanti su atleti come Ledecka, Dekker e Fischnaller, con risultati e classifiche aggiornate. Rimani informato sugli sviluppi della competizione e sui momenti salienti delle gare femminili e maschili. Clicca per aggiornare la diretta e conoscere gli ultimi risultati in modo chiaro e immediato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Big final femminile 13:57 Maderova centra il terzo posto! Miki parte in vantaggio ma la giapponese sbaglia verso metà tracciato. Ne approfitta la ceca con un distacco di 0.11. Small final femminile 13:54 Clamoroso Fischnaller su March! Il classe '80 va in big final. Discesa molto combattuta con il nativo di Bressasone che alla fine distacca di un pizzico il classe '86. 13:52 Obmann centra la big final! Lee lotta ma l'austriaco ha quel qualcosa in più. Forse complice anche la pista di casa. Il distacco è di 0.11. Semifinali maschili 13:49 Incredibile Dekker! Sia l'olandese che Maderova escono entrambe quasi nello stesso punto.

