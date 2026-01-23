Segui in tempo reale la competizione di snowboard PGS Simonhöhe 2026. Gli atleti italiani cercano di mantenere il loro buon andamento, mentre le gare si susseguono con intensità. Restate aggiornati per le ultime notizie e i risultati delle prove, cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Passa la nipponica con una bella prova. Il distacco è di 0.85. 13:00 Ci siamo! Sta per scendere la prima coppia di questi ottavi di finale. Ankele opposta a Miki. 12:50 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi. Mancano circa 10 minuti all’inizio della settimana tappa del circuito mondiale PGS in quel di Simonhöhe. 11:12 RISULTATI QUALIFICAZIONI MASCHILI. Rispondono presente Aaron March (secondo) e Roland Fischnaller (terzo), attardati rispettivamente di tre e quattro centesimi dal sudcoreano Sangho Lee (1:01.96). Altri tre azzurri hanno meritato l’approdo agli ottavi di finale: Maurizio Bormolini (quinto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: gli azzurri vogliono continuare il loro andamento positivo. Gara al via

LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: azzurri per riprendere la marciaBenvenuti alla diretta della tappa di Simonhöhe, Austria, valida per la PGS 2026 di snowboard.

LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: 8 azzurri promossi, March e Fischnaller in luce. Ok DalmassoSegui la diretta della competizione di snowboard a PGS Simonhöhe 2026, con aggiornamenti sui risultati e le qualificazioni maschili.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: 8 azzurri promossi, March e Fischnaller in luce. Ok Dalmasso; A che ora lo snowboard, PGS Simonhöhe 2026: programma, tv, streaming; Snowboard, il padrone di casa Tervel Zamprov vince il PGS di Bansko. Azzurri lontano dal podio; LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA | azzurri per riprendere la marcia.

LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: azzurri per riprendere la marciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa austriaca di Simonhöhe ... oasport.it

Snowboard, otto azzurri alle fasi finali del PGS di SimonhöheAd una settimana dalla tappa bulgara di Bansko, i protagonisti della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 sono oggi nuovamente tornati in pista per ... oasport.it

Resoconto di questa settimana fatto snowboard come se sapessi farlo. Cocige distrutto Bombardini, birra, vino, apre Sky e nuove amicizie. Adesso si rientra a lavoro lucidi e professionali… con tanti antidolorifici in corpo. Lo rifarei identico. Anche peggio facebook