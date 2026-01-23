Segui in tempo reale la competizione di snowboard PGS Simonhöhe 2026, con il veterano Fischnaller ancora protagonista a 45 anni e la vittoria femminile di Ledecka. Restate aggiornati sugli sviluppi della gara attraverso la nostra diretta live, per non perdere nessuna novità o risultato importante. Continuate a consultare OA Sport per un’informazione sportiva puntuale e precisa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:16 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale! Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Buona giornata a tutti! 14:15 25esima vittoria del nativo di Bressanone in quella che è un’importante carriera. Chissà ancora quanto ne ha. 14:14 Con il terzo posto di oggi March va in testa alla classifica dello Slalom Gigante Parallelo. Il classe ’86 se continuerà con questo ritmo può raggiungere piazzamenti importanti. 14:12 Ledecka si conferma l’atleta che tutti conosciamo. A suon di bei piazzamenti sia qui che nello sci alpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: eterno Fischnaller che a 45 anni si afferma ancora! Nel femminile vince Ledecka

