Segui in tempo reale la gara di snowboard PGS Simonhöhe 2026. Aggiornamenti sui risultati degli ottavi, con protagonisti come Dekker, Pflum, Caffont, Coratti e Dalmasso. Resta aggiornato sulle qualificazioni e le eliminazioni in corso, senza enfasi o commenti emozionali, per un’informazione chiara e immediata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ottavi maschili 13:14 Dekker decisamente davanti Pflum. L’americana è passata un po’ troppo tonda rispetto alcuni ostacoli. Il distacco è comunque breve, 0.18. 13:11 Anche Payer mette la sua firma per i quarti. Hofmeister è sembrata in appanno sin dall’inizio. La tedesca in diverse occasioni è andata un po’ fuori traiettoria. Il distacco è di 0.51. 13:09 Bella gara di Maderova che passa su Zogg per 0:50. Brave entrambe ma la ceca è stata più continua nell’arco della prestazione. 13:08 Brava anche la Dalmasso! È stata in vantaggio per tutta la discesa opposta alla canadese Buck. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: Caffont subito fuori. Coratti e Dalmasso ai quarti

LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: Caffont subito fuori. Bene CorattiSegui in tempo reale le qualificazioni di Snowboard a PGS Simonhöhe 2026.

LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: Caffont e Dalmasso ai quarti, iniziano gli ottavi maschili!Segui in tempo reale i risultati dei Mondiali di snowboard PGS Bansko 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: 8 azzurri promossi, March e Fischnaller in luce. Ok Dalmasso; A che ora lo snowboard, PGS Simonhöhe 2026: programma, tv, streaming; Snowboard, il padrone di casa Tervel Zamprov vince il PGS di Bansko. Azzurri lontano dal podio; LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA | azzurri per riprendere la marcia.

LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: azzurri per riprendere la marciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa austriaca di Simonhöhe ... oasport.it

Snowboard, otto azzurri alle fasi finali del PGS di SimonhöheAd una settimana dalla tappa bulgara di Bansko, i protagonisti della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 sono oggi nuovamente tornati in pista per ... oasport.it

Ciao raga, chiedo scusa se è OT, ma ho questa giacca Kappa 6cento che è stata usata da un maestro di snowboard, infatti sulla spalla c’è la cucitura maestri di sci italiani. Sapete dirmi qualcosa a riguardo Anno, valore, curiosità ecc. Grazie in anticipo! facebook