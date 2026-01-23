LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA | Caffont subito fuori Bene Coratti

Segui in tempo reale le qualificazioni di Snowboard a PGS Simonhöhe 2026. Aggiornamenti costanti sugli atleti in gara, con risultati e novità sulla competizione. Resta informato sui progressi dei concorrenti e sulle qualificazioni ai quarti di finale. Clicca per aggiornamenti continui e non perdere gli ultimi sviluppi della manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Anche Ledecka strappa il pass per i quarti. Netta su Baetschi per 1.60. 13:04 Jasmin Coratti risponde presente! La canadese Moisan è dietro di 0.53. Brava le veneta che sembra fiduciosa per questa gara. 13:02 Krol-Walas si afferma su Caffont. L’italiana è in ritardo di 0.36. C’è un pizzico di delusione per la bellunese che sta vivendo un periodo di gran forma. 13:01 Passa la nipponica con una bella prova. Il distacco è di 0.85. 13:00 Ci siamo! Sta per scendere la prima coppia di questi ottavi di finale. Ankele opposta a Miki. 12:50 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi. 🔗 Leggi su Oasport.it

