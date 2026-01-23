LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA | azzurri per riprendere la marcia

Benvenuti alla diretta della tappa di Simonhöhe, Austria, valida per la PGS 2026 di snowboard. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa gara di slalom gigante parallelo, un appuntamento importante per gli atleti azzurri che cercano di riprendere la loro marcia. Restate sintonizzati per tutte le novità e i risultati in diretta, in un confronto sobrio e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa austriaca di Simonhöhe di PGS (Slalom Gigante Parallelo). La settimana tappa per quanto riguarda il calendario della World Cup. C’è battaglia per quanto riguarda sia il maschile che femminile. A proposito dei portacolori azzurri l’Italia si sta comportando molto bene in questa specialità. I portacolori del bel paese contano 6 vittorie su 9 in questa stagione, al momento, con quattro atleti differenti. Rispettivamente Bormolini, Fischnaller, Felicetti e March. Tutti e quattro i nomi menzionati hanno messo il loro nome in più occasioni nelle parti alte della classifica piazzandosi spesso e volentieri nelle prime posizioni con frequenti podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

