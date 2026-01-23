Segui in tempo reale la competizione di Skicross a Veysonnaz 2026. In questa fase finale, le atlete si contendono il podio, con Naeslund in testa nella finale femminile. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e risultati live dall’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18 Siamo alla finale femminile, con Naeslund che cerca una vittoria più che possibile contro Maier, Errard e Ofner. 14.17 L’azzurra riesce almeno a chiudere al settimo posto, con Schmidt che vince la finalina e si aggiudica la quinta posizione, con Berger sesta e Gigler ottava. 14.16 Partite! Galli è terza ma cerca la rimonta. 14.15 Ancora qualche attimo di attesa e partirà la Small Final. 14.13 Oltre la nostra azzurra, in Small Final ci sono Berger, Schmidt e Gigler. 14.12 Stanno per iniziare le finali femminili, con Jole Galli che vuole a tutti i costi la quinta posizione per ottenere punti importanti in chiave Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: niente podio per Galli, azzurra in Small Final!

