LIVE Serbia-Italia 15-10 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | campioni olimpici troppo forti serve limitare il passivo

Segui in diretta Serbia-Italia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026. La partita si svolge oggi, 15 ottobre, offrendo aggiornamenti in tempo reale sul risultato e le azioni principali. In questa occasione, i campioni olimpici si confrontano con una squadra forte, rendendo fondamentale monitorare l’andamento del gioco e le strategie di entrambe le formazioni. Clicca qui per restare aggiornato con tutte le novità del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’31” Balzarini riceve nella posizione del “mancini” e scaglia la palla sul palo. 6’56” Palo di Cuk, Lazic raccoglie e segna il tap-in. SERBIA-ITALIA 16-11. 7’22” Doppia superiorità per il Settebello. Iocchi Gratta riceve al centro e non può sbagliare a tu per tu con Glusac. SERBIA-ITALIA 15-11. Il quarto sprint è dell’Italia. 21.32 Questa Italia, va detto senza offendere nessuno, in questo momento non può battere la Serbia in alcun modo. Troppo grande il divario tecnico e di esperienza. Termina il terzo tempo con tre parate consecutive di Glusac. SERBIA-ITALIA 15-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

