Segui in diretta le qualificazioni maschili del Team Sprint di Goms 2026 di sci di fondo. Restate aggiornati per le ultime novità e i risultati in tempo reale. A breve, aggiornamenti sulle performance dei concorrenti e sui risultati delle qualificazioni. Rimanete con noi per non perdere nessuna delle fasi di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:48 Rydzek rimette Germania I davanti a tutte. Non conta niente, ricordiamo, la qualificazione. 12:48 Joenssu porta la Finlandia davanti. 12:47 Svezia I è la prima Nazione a concludere con entrambe le atlete col tempo combinato di 6:44.40. 12:46 Meglio Monsorno di Cassol dopo 0.5km. 12:45 Partite Monsorno e Cassol. 12:43 Partita Haegstroem, ricordiamo che si sommano i due tempi e si stabiliscono le prime 15 squadre che prendono parte alla fase finale. 12:41 Guida Germania I con GimmlerRydzek. Italia al sicuro in sesta e decima piazza: si qualificano in 15 su 22, e ci sono anche delle Nazioni esotiche tipo Australia e Korea. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: a breve le qualificazioni maschili!

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni femminiliSegui in tempo reale le qualificazioni femminili del Team Sprint Team Goms 2026 di sci di fondo.

