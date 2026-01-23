LIVE Paolini-Jovic Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio

Segui in tempo reale la sfida tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sui momenti salienti del match, con particolare attenzione alle azioni più significative. Restate collegati per tutte le novità sulla partita in corso, dal servizio alle rapide restituzioni, in un racconto dettagliato e preciso.

30-15 Dritto incrociato dal centro seguito da quello in avanzamento vincente per Jovic. 15-15 Ottima risposta di dritto potente e centrale del'azzura. 15-0 Subito ACE dell'americana di origini serbocroate. 1-0 Break Jovic. Scappa via il rovescio dell'italiana, che cede la battuta. 30-40 Palla break Jovic. Scambio prolungato chiuso dal drito inside out vincente della statunitense. 30-30 Non passa il dritto di Jovic. 15-30 E' lunga la risposta di rovescio dell'americana. 0-30 Se ne va anche questo dritto della toscana. 0-15 Si parte con un errore di rovescio di Jasmine.

