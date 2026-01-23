LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tiebreak deciderà il secondo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. Attualmente il punteggio è di 2-6, 6-6, con il tiebreak che deciderà il secondo set. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match e sulle azioni più importanti, cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Rovescio incrociato e schiaffo al volo inside out vincente di Jasmine. 1-0 Jovic. Dritto inside in vincente potentissimo dell’americana. 6-6 CONTROBREAK PAOLINI! Risposta fortunosa dell’azzurra, che piazza poi il dritto inside out vincente. Si va al tiebreak! 30-40 Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Jasmine. 15-40 Due palle del controbreak Paolini. Errore gratuito di rovescio dell’americana. 15-30 Ottima risposta carica e centrale di Paolini. 15-15 Di poco lungo il rovescio difensivo dell’italiana. 0-15 Risposta profonda e dritto in avanzamento comodo per Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il secondo set LIVE Paolini-Jovic 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurra in difficoltà nel primo setSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. LIVE Paolini-Jovic 2-6 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’americanaSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: LIVE Paolini-Jovic 2-6 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’americana; LIVE Australian Open: Paolini-Jovic 2-6 6-6, 3-6 al tiebreak. Alcaraz avanti; Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Paolini-Jovic 2-6; 0-0, a Iva il primo set in 37'; Alcaraz a gonfie vele; Giorno 6 | Terzo turno, Jovic - Paolini in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Paolini-Jovic 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: avvio spavaldo della giovane americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Paolini. Scappa via il rovescio difensivo di Jovic. 30-30 A metà rete il dritto incrociato di ... oasport.it Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Paolini-Jovic 0-2, la statunitense conferma subito il break; Alcaraz a gonfie veleCarlos Alcaraz passa agli ottavi senza problemi battendo in tre set Corentin Moutet. Jasmine Paolini al confronto con la baby statunitense Iva Jovic ... corriere.it Iva Jovic stuns Jasmine Paolini 6-2, 7-6(3) in R3 down under #AO26 x.com AUSOPEN26: Il programma del Day6 vede la nostra Jasmine Paolini opposta a Iva Jovic. Esordio nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, sfideranno Siegemund L.-Roger-Vasselin E. (ore 4:30ca) Forza Eurosportitalia #JasminePaolini #J - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.