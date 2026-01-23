LIVE Paolini-Jovic 2-6 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’americana

Da oasport.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sui punteggi, i set e i momenti salienti del match, con particolare attenzione alle performance delle giocatrici. Restate sintonizzati per tutte le novità e i dettagli più importanti dell'incontro in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  3-4 Game Paolini. Sulla riga il dritto inside out dell’azzurra, che si carica. AD-40 Se ne va il rovescio dal centro di Jovic. 40-40 Punto splendido di Jasmine, che tiene nella battaglia con i rovesci in back e costringe all’errore l’avversaria. 40-AD Palla del doppio break Jovic. Anche il dritto lungolinea vincente per la statunitense. 40-40 Non passa la risposta di rovescio dell’americana. Parità. 30-40 Palla del doppio break Jovic. Devastante dritto in contropiede della californiana. 30-30 Servizio e dritto. Alè Jasmine! 15-30 Scappa via il dritto incrociato dell’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini jovic 2 6 3 4 australian open 2026 in diretta set e break di margine per l8217americana

© Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 2-6 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’americana

LIVE Paolini-Jovic 2-6 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’americanaSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026.

LIVE Paolini-Frech 6-2 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurraSegui in tempo reale l’andamento del match tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: dalle 7.00 il match dell’azzurra; LIVE Australian Open: Alcaraz è agli ottavi. Eliminati Errani e Vavassori. Paolini-Jovic alle 7; Giorno 6 | Terzo turno, Jovic - Paolini in Diretta Streaming | DAZN IT; Iva Jovic - Jasmine Paolini Riassunto della partita.

live paolini jovic 2LIVE Paolini-Jovic 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: avvio spavaldo della giovane americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  30-40 Palla break Paolini. Scappa via il rovescio difensivo di Jovic. 30-30 A metà rete il dritto incrociato di ... oasport.it

Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Paolini-Jovic 0-2, la statunitense conferma subito il break; Alcaraz a gonfie veleCarlos Alcaraz passa agli ottavi senza problemi battendo in tre set Corentin Moutet. Jasmine Paolini al confronto con la baby statunitense Iva Jovic ... corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.