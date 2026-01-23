LIVE Paolini-Jovic 2-6 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’americana

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sui punteggi, i set e i momenti salienti del match, con particolare attenzione alle performance delle giocatrici. Restate sintonizzati per tutte le novità e i dettagli più importanti dell'incontro in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Game Paolini. Sulla riga il dritto inside out dell’azzurra, che si carica. AD-40 Se ne va il rovescio dal centro di Jovic. 40-40 Punto splendido di Jasmine, che tiene nella battaglia con i rovesci in back e costringe all’errore l’avversaria. 40-AD Palla del doppio break Jovic. Anche il dritto lungolinea vincente per la statunitense. 40-40 Non passa la risposta di rovescio dell’americana. Parità. 30-40 Palla del doppio break Jovic. Devastante dritto in contropiede della californiana. 30-30 Servizio e dritto. Alè Jasmine! 15-30 Scappa via il dritto incrociato dell’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 2-6 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’americana LIVE Paolini-Jovic 2-6 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’americanaSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. LIVE Paolini-Frech 6-2 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurraSegui in tempo reale l’andamento del match tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: dalle 7.00 il match dell’azzurra; LIVE Australian Open: Alcaraz è agli ottavi. Eliminati Errani e Vavassori. Paolini-Jovic alle 7; Giorno 6 | Terzo turno, Jovic - Paolini in Diretta Streaming | DAZN IT; Iva Jovic - Jasmine Paolini Riassunto della partita. LIVE Paolini-Jovic 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: avvio spavaldo della giovane americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Paolini. Scappa via il rovescio difensivo di Jovic. 30-30 A metà rete il dritto incrociato di ... oasport.it Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Paolini-Jovic 0-2, la statunitense conferma subito il break; Alcaraz a gonfie veleCarlos Alcaraz passa agli ottavi senza problemi battendo in tre set Corentin Moutet. Jasmine Paolini al confronto con la baby statunitense Iva Jovic ... corriere.it AUSOPEN26: Il programma del Day6 vede la nostra Jasmine Paolini opposta a Iva Jovic. Esordio nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, sfideranno Siegemund L.-Roger-Vasselin E. (ore 4:30ca) Forza Eurosportitalia #JasminePaolini #J - facebook.com facebook Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv x.com

