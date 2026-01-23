LIVE Paolini-Jovic 2-6 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’americana

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. La partita si sta svolgendo con alternanza di break e set, con Jovic avanti 2-3 nel punteggio. Aggiorna la diretta per rimanere informato sugli sviluppi e sui momenti chiave di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Break Jovic. Scappa via il rovescio dal centro di Paolini, che cede nuovamente la battuta. 30-40 Rovescio dell'italiana che trova un pizzico di riga. 15-40 Il nastro accomoda la palla sul dritto in avanzamento dell'azzurra. 0-40 Tre palle break Jovic. A metà rete il dritto di Paolini. 0-30 Si ferma sul nastro anche questo rovescio. 0-15 Jasmine colpisce male il dritto in uscita dal servizio. 2-2 CONTROBREAK PAOLINI! Non passa il dritto in uscita dal servizio di Jovic! 30-40 Palla del controbreak Paolini. Scappa via il rovescio lungolinea della statunitense.

