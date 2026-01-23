Benvenuti alla diretta dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. Seguiremo in tempo reale questa partita tra due talentuosi tennisti, disputata sotto il caldo intenso di Melbourne. L’evento rappresenta un passaggio importante per i protagonisti, che si contendono un posto negli ottavi di finale. Restate con noi per aggiornamenti e risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una buona notte cari amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di cartello del 3° turno a Melbourne, Lorenzo MUSETTI e Tomas Machac si giocano un posto in ottavi di finale agli Australian Open 2026! Sfida tra due giocatori molto talentuosi sotto il sole cocente australiano, così temuto che ha costretto gli organizzatori ad anticipare di mezz’ora l’avvio delle partite, dalle 01 italiane alle 00:30. Ecco che bisognerà assolutamente idratarsi per evitare improvvisi cali di pressione, ne sa qualcosa Jannik Sinner, che nel 2025 ebbe nel caldo il rivale più corposo nella conquista del titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Machac, Australian Open 2026 in DIRETTA: la sfida di cartello del 3° turno

Australian Open 2026, Musetti e Darderi affrontano Machac e Khachanov. Orario tvL'Australian Open 2026 si avvicina alle fasi decisive, con Musetti e Darderi pronti a sfidare Machac e Khachanov.

Australian Open 2026, il tabellone di Lorenzo Musetti: i possibili avversari turno per turnoLorenzo Musetti affronterà Raphael Collignon nel primo turno degli Australian Open 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Musetti-Machac, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Musetti-Machac vale gli ottavi di finale: quando e dove vederlo; LIVE Wawrinka avanti dopo una battaglia di 4 ore e mezza. Tsitsipas fuori, Swiatek promossa; Musetti al 3° turno: Sonego ko in tre set.

LIVE Musetti-Machac, Australian Open 2026 in DIRETTA: la sfida di cartello del 3° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una buona notte cari amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di cartello del 3° turno a ... oasport.it

Australian Open 2026, Sinner-Spizzirri e Musetti-Machac: i match e dove vederli in direttaSettima giornata agli Australian Open: Jannik Sinner sfida Spizzirri, in campo anche Musetti e Darderi. Scopri il programma completo, gli orari italiani e dove seguire le partite in TV. skuola.net

Jannik superfavorito, Luciano può piazzare la sorpresa nonostante bookmakers avversi. Musetti parte in vantaggio con Machac: aria di quinto set - facebook.com facebook

#Musetti- #Machac Lorenzo affronta il ceco nella notte tra oggi e domani, nel terzo turno degli #AustralianOpen. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport e anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e x.com