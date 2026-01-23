LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 4-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri costretti a rimontare

Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. La partita è in corso con gli azzurri impegnati in una difficile rimonta dopo aver perso il primo set. Tieni aggiornate le score e le azioni più importanti per non perdere nessun dettaglio di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Aceeeeeeee 15-0 Prima al centro vincente. Al servizio Andrea Vavassori SECONDO SET 4-6 Gioco e primo set SiegemundRoger-Vasselin: prima ad uscire del francese, chiude a rete la tedesca. 40-30 Roger-Vasselin spinge con il dritto incrociato su Errani, obbligandola a giocare da fondo ed apparecchiando così la tavola per la chiusura a rete di Siegemund 30-30 Masterclass di Sara Errani a rete!! L'azzurra si difende con grandi riflessi prima sulle volee al corpo di Siegemund e poi sui passanti di Roger-Vasselin 30-15 Non rientra di poco il lob di dritto di Errani 15-15 Vavassori spinge con il dritto anomalo e forza l'errore avversario 15-0 Molto brava Siegemund nei pressi della rete.

