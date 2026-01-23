LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 4-6 2-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri ad un passo dal baratro

Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegermundRoger-Vasselin ai Australian Open 2026. La partita si sta evolvendo con un risultato di 4-6, 2-5, evidenziando un momento delicato per gli azzurri. Rimani aggiornato sugli sviluppi e le strategie delle squadre, con dettagli sulle azioni chiave e gli eventuali cambiamenti di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace! 30-0 Lunga la risposta di Vavassori 15-0 Prima al centro vincente Al servizio Laura Siegemund 2-5 Break SiegemundRoger-Vasselin: la tedesca entra ancora bene a rete e chiude con la volee di rovescio. Seconda 15-40 CHE PUNTOOOOOOOOOOOO!!!! Errani batte da sotto e dà inizio ad uno scambio bellissimo a rete. Errani gioca una buona volee su Roger-Vasselin, poi lo ricaccia indietro con il rovescio ed infine gioca una volee nei piedi di Siegemund che si salva con un numero incredibile, su cui Vavassori arriva in spaccata e trova il vincente incrociato 0-40 Rimane in campo la risposta di Roger-Vasselin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 4-6, 2-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri ad un passo dal baratro LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri costretti a rimontareSegui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 4-6, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri costretti a rimontareSegui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non semplice per gli azzurri; Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro; Su che canale vedere in tv Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026: orario esatto e streaming. LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano a rimanere in scia nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Prima ad uscire di Roger-Vasselin, chiude con lo smash Siegemund 15-40 Siegemund si muove in anticipo ... oasport.it Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, venerdì 23 gennaio, Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati ... oasport.it Paolini a caccia degli ottavi, esordio di Errani e Vavassori nel misto: il programma di venerdì 23 x.com Gli azzurri in campo nella sesta giornata di Australian Open Esordio nel doppio misto per la coppia Errani/Vavassori, mentre Jasmine Paolini nel singolare va a caccia degli ottavi di finale. #AO26 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.