LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 4-6 1-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri sotto di set e break

23 gen 2026

Segui in tempo reale l’andamento della partita tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. Attualmente gli azzurri sono sotto di un set e un break, con il punteggio di 4-6, 1-3. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi del match e sui momenti chiave della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Andrea Vavassori 1-3 Gioco SiegemundRoger-Vasselin: il passante della tedesca sbatte sul nastro, che cambia la traiettoria della palla chiamando Vavassori ad un recupero in allungo che spalanca il campo al francese. Seconda 40-30 Roger-Vasselin inciampa ma da terra riesce a giocare ugualmente la volee. Il gran numero del francese è reso vano dal dritto successivo di Vavassori che va nella parte scoperta dal transalpino 40-15 Buona risposta di Vavassori che forza l’errore avversario. 40-0 Buona prima della tedesca che poi chiude con lo schiaffo al volo di rovescio 30-0 È ancora Siegemund a chiudere il punto, dopo che  Errani aveva gestito la volee al corpo di Roger-Vasselin 15-0 Buona prima della tedesca, chiude a rete il francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

