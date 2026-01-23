LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 4-6 1-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri sotto di set e break

Segui in tempo reale l’andamento della partita tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. Attualmente gli azzurri sono sotto di un set e un break, con il punteggio di 4-6, 1-3. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi del match e sui momenti chiave della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Andrea Vavassori 1-3 Gioco SiegemundRoger-Vasselin: il passante della tedesca sbatte sul nastro, che cambia la traiettoria della palla chiamando Vavassori ad un recupero in allungo che spalanca il campo al francese. Seconda 40-30 Roger-Vasselin inciampa ma da terra riesce a giocare ugualmente la volee. Il gran numero del francese è reso vano dal dritto successivo di Vavassori che va nella parte scoperta dal transalpino 40-15 Buona risposta di Vavassori che forza l’errore avversario. 40-0 Buona prima della tedesca che poi chiude con lo schiaffo al volo di rovescio 30-0 È ancora Siegemund a chiudere il punto, dopo che Errani aveva gestito la volee al corpo di Roger-Vasselin 15-0 Buona prima della tedesca, chiude a rete il francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 4-6, 1-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri sotto di set e break LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano a rimanere in scia nel 1° setSegui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 4-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: ultima chance per gli azzurri per rientrare nel setSegui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non semplice per gli azzurri; Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro; Su che canale vedere in tv Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026: orario esatto e streaming. LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano a rimanere in scia nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Prima ad uscire di Roger-Vasselin, chiude con lo smash Siegemund 15-40 Siegemund si muove in anticipo ... oasport.it Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, venerdì 23 gennaio, Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati ... oasport.it Paolini a caccia degli ottavi, esordio di Errani e Vavassori nel misto: il programma di venerdì 23 x.com Gli azzurri in campo nella sesta giornata di Australian Open Esordio nel doppio misto per la coppia Errani/Vavassori, mentre Jasmine Paolini nel singolare va a caccia degli ottavi di finale. #AO26 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.