LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 4-6 1-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri costretti a rimontare

Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. Le azzurre si trovano in svantaggio dopo il primo set e sono chiamate a una rimonta. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi di questa sfida, caratterizzata da scambi intensi e momenti decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Sara Errani 1-1 Gioco SiegemundRoger-Vasselin: il francese chiude con lo schiaffo al volo di rovescio 40-30 Ancora una buona volee di Siegemund che poi chiude con il colpo successivo 30-30 Lungo il lob di Roger-Vasselin. In precedenza Siegemund si era salvata sui passanti di dritto di Vavassori 30-15 Servizio vincente per il francese. 15-15 Siegemund chiude con lo smash dopo la volee nelle gambe di Errani 0-15 Volee vincente di dritto di Vavassori Al servizio Edouard Roger-Vasselin 1-0 Gioco ErraniVavassori: aceeeeeeeeeeee 40-15 Prima vincente 30-15 Doppio fallo.

