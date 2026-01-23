Segui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. La sfida si trova sul punteggio di 4-5, con gli azzurri alla ricerca di un'ultima opportunità per rientrare nel set. Qui troverai aggiornamenti costanti e dettagli sullo svolgimento dell'incontro, per rimanere informato su una delle fasi decisive del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Molto brava Siegemund nei pressi della rete. Fino ad ora la tedesca è di gran lunga la migliore in campo Al servizio Edouard Roger-Vasselin 4-5 Gioco ErraniVavassori: l’azzurro si arrampica bene ed aggancia lo smash poco alle spalle della compagna, trovando però il vincente. Seconda 40-30 Prima al centro e smash vincente per Vavassori 30-30 Lungo il dritto 30-15 Aceeeeeeeeeee 15-15 Passa in lungolinea Siegemund che non ha colpito benissimo la risposta 15-0 Lunga la risposta di Roger-Vasselin Al servizio Andrea Vavassori 3-5 Gioco SiegemundRoger-Vasselin: risposta chirurgica di Errani che poi colpisce male il rovescio successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 4-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: ultima chance per gli azzurri per rientrare nel set

